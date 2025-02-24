- 概要
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)
GGTの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり4.06の安値と4.10の高値で取引されました。
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GGT News
よくあるご質問
GGT株の現在の価格は？
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)の株価は本日4.10です。4.06 - 4.10内で取引され、前日の終値は4.05、取引量は21に達しました。GGTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)の株は配当を出しますか？
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)の現在の価格は4.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は-11.45%やUSDにも注目します。GGTの動きはライブチャートで確認できます。
GGT株を買う方法は？
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)の株は現在4.10で購入可能です。注文は通常4.10または4.40付近で行われ、21や0.99%が市場の動きを示します。GGTの最新情報はライブチャートで確認できます。
GGT株に投資する方法は？
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)への投資では、年間の値幅3.75 - 5.13と現在の4.10を考慮します。注文は多くの場合4.10や4.40で行われる前に、-4.65%や-9.69%と比較されます。GGTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.の株の最高値は？
GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.の過去1年の最高値は5.13でした。3.75 - 5.13内で株価は大きく変動し、4.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.の株の最低値は？
GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.(GGT)の年間最安値は3.75でした。現在の4.10や3.75 - 5.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GGTの動きはライブチャートで確認できます。
GGTの株式分割はいつ行われましたか？
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.05、-11.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 4.05
- 始値
- 4.06
- 買値
- 4.10
- 買値
- 4.40
- 安値
- 4.06
- 高値
- 4.10
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- 1.23%
- 1ヶ月の変化
- -4.65%
- 6ヶ月の変化
- -9.69%
- 1年の変化
- -11.45%
- 実際
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
- 実際
