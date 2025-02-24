クォートセクション
通貨 / GGT
株に戻る

GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)

4.10 USD 0.05 (1.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GGTの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり4.06の安値と4.10の高値で取引されました。

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GGT News

よくあるご質問

GGT株の現在の価格は？

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)の株価は本日4.10です。4.06 - 4.10内で取引され、前日の終値は4.05、取引量は21に達しました。GGTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)の株は配当を出しますか？

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)の現在の価格は4.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は-11.45%やUSDにも注目します。GGTの動きはライブチャートで確認できます。

GGT株を買う方法は？

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)の株は現在4.10で購入可能です。注文は通常4.10または4.40付近で行われ、21や0.99%が市場の動きを示します。GGTの最新情報はライブチャートで確認できます。

GGT株に投資する方法は？

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)への投資では、年間の値幅3.75 - 5.13と現在の4.10を考慮します。注文は多くの場合4.10や4.40で行われる前に、-4.65%や-9.69%と比較されます。GGTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.の株の最高値は？

GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.の過去1年の最高値は5.13でした。3.75 - 5.13内で株価は大きく変動し、4.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.の株の最低値は？

GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.(GGT)の年間最安値は3.75でした。現在の4.10や3.75 - 5.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GGTの動きはライブチャートで確認できます。

GGTの株式分割はいつ行われましたか？

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.05、-11.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
4.06 4.10
1年のレンジ
3.75 5.13
以前の終値
4.05
始値
4.06
買値
4.10
買値
4.40
安値
4.06
高値
4.10
出来高
21
1日の変化
1.23%
1ヶ月の変化
-4.65%
6ヶ月の変化
-9.69%
1年の変化
-11.45%
15 10月, 水曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
10.7
期待
-13.1
-8.7
17:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
18:00
USD
地区連銀経済報告
実際
期待