- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)
Курс GGT за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.05, а максимальная — 4.08.
Следите за динамикой Gabelli Multi-Media Trust Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GGT
- Gabelli Multimedia Trust запускает предложение до 10 млн акций
- Gabelli Multimedia Trust launches at-the-market offering of up to 10 million shares
- The Gabelli Multimedia Trust Inc. Q2 2025 Commentary
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Cornerstone Total Return Fund: CEF With High Monthly Distributions (NYSE:CRF)
- The Gabelli Multimedia Trust Inc. Q1 2025 Commentary (GGT)
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q1 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- GGT stock touches 52-week low at $4 amid market challenges
- CORRECTION -- Gabelli Multimedia Trust Reinforces Maintenance of $0.88 per Share Annual Distribution Continues Monthly Distributions
- Gabelli Multimedia Trust Reinforces Maintenance of $0.88 per Share Annual Distribution Continues Monthly Distributions
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio - Q4 2024 Update
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GGT сегодня?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) (GGT) сегодня оценивается на уровне 4.05. Инструмент торгуется в пределах 4.05 - 4.08, вчерашнее закрытие составило 4.08, а торговый объем достиг 297. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) в настоящее время оценивается в 4.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.53% и USD. Отслеживайте движения GGT на графике в реальном времени.
Как купить акции GGT?
Вы можете купить акции Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) (GGT) по текущей цене 4.05. Ордера обычно размещаются около 4.05 или 4.35, тогда как 297 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GGT?
Инвестирование в Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) предполагает учет годового диапазона 3.75 - 5.13 и текущей цены 4.05. Многие сравнивают -5.81% и -10.79% перед размещением ордеров на 4.05 или 4.35. Изучайте ежедневные изменения цены GGT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?
Самая высокая цена GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) за последний год составила 5.13. Акции заметно колебались в пределах 3.75 - 5.13, сравнение с 4.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?
Самая низкая цена GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) за год составила 3.75. Сравнение с текущими 4.05 и 3.75 - 5.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GGT?
В прошлом Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.08 и -12.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.08
- Open
- 4.05
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Low
- 4.05
- High
- 4.08
- Объем
- 297
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- -5.81%
- 6-месячное изменение
- -10.79%
- Годовое изменение
- -12.53%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.