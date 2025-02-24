КотировкиРазделы
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)

4.05 USD 0.03 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GGT за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.05, а максимальная — 4.08.

Следите за динамикой Gabelli Multi-Media Trust Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GGT сегодня?

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) (GGT) сегодня оценивается на уровне 4.05. Инструмент торгуется в пределах 4.05 - 4.08, вчерашнее закрытие составило 4.08, а торговый объем достиг 297. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)?

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) в настоящее время оценивается в 4.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.53% и USD. Отслеживайте движения GGT на графике в реальном времени.

Как купить акции GGT?

Вы можете купить акции Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) (GGT) по текущей цене 4.05. Ордера обычно размещаются около 4.05 или 4.35, тогда как 297 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GGT?

Инвестирование в Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) предполагает учет годового диапазона 3.75 - 5.13 и текущей цены 4.05. Многие сравнивают -5.81% и -10.79% перед размещением ордеров на 4.05 или 4.35. Изучайте ежедневные изменения цены GGT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?

Самая высокая цена GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) за последний год составила 5.13. Акции заметно колебались в пределах 3.75 - 5.13, сравнение с 4.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?

Самая низкая цена GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) за год составила 3.75. Сравнение с текущими 4.05 и 3.75 - 5.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GGT?

В прошлом Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.08 и -12.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.05 4.08
Годовой диапазон
3.75 5.13
Предыдущее закрытие
4.08
Open
4.05
Bid
4.05
Ask
4.35
Low
4.05
High
4.08
Объем
297
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
-5.81%
6-месячное изменение
-10.79%
Годовое изменение
-12.53%
15 октября, среда
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
Прог.
-13.1
Пред.
-8.7
17:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Бежевая книга ФРС
Акт.
Прог.
Пред.