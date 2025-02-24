- Visão do mercado
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)
A taxa do GGT para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.05 e o mais alto foi 4.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Gabelli Multi-Media Trust Inc (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GGT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GGT hoje?
Hoje Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) (GGT) está avaliado em 4.05. O instrumento é negociado dentro de 4.05 - 4.08, o fechamento de ontem foi 4.08, e o volume de negociação atingiu 297. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GGT em tempo real.
As ações de Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) pagam dividendos?
Atualmente Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) está avaliado em 4.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -12.53% e USD. Monitore os movimentos de GGT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GGT?
Você pode comprar ações de Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) (GGT) pelo preço atual 4.05. Ordens geralmente são executadas perto de 4.05 ou 4.35, enquanto 297 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GGT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GGT?
Investir em Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) envolve considerar a faixa anual 3.75 - 5.13 e o preço atual 4.05. Muitos comparam -5.81% e -10.79% antes de enviar ordens em 4.05 ou 4.35. Estude as mudanças diárias de preço de GGT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?
O maior preço de GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) no último ano foi 5.13. As ações oscilaram bastante dentro de 3.75 - 5.13, e a comparação com 4.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?
O menor preço de GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) no ano foi 3.75. A comparação com o preço atual 4.05 e 3.75 - 5.13 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GGT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GGT?
No passado Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.08 e -12.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.08
- Open
- 4.05
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Low
- 4.05
- High
- 4.08
- Volume
- 297
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- -5.81%
- Mudança de 6 meses
- -10.79%
- Mudança anual
- -12.53%
