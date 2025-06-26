FiyatlarBölümler
GDXJ: VanEck Junior Gold Miners ETF

91.97 USD 4.39 (5.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GDXJ fiyatı bugün 5.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.83 ve Yüksek fiyatı olarak 92.24 aralığında işlem gördü.

VanEck Junior Gold Miners ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
87.83 92.24
Yıllık aralık
41.85 92.41
Önceki kapanış
87.58
Açılış
87.97
Satış
91.97
Alış
92.27
Düşük
87.83
Yüksek
92.24
Hacim
16.014 K
Günlük değişim
5.01%
Aylık değişim
12.32%
6 aylık değişim
61.07%
Yıllık değişim
85.57%
21 Eylül, Pazar