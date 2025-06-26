Devises / GDXJ
GDXJ: VanEck Junior Gold Miners ETF
91.97 USD 4.39 (5.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GDXJ a changé de 5.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.83 et à un maximum de 92.24.
Suivez la dynamique VanEck Junior Gold Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
87.83 92.24
Range Annuel
41.85 92.41
- Clôture Précédente
- 87.58
- Ouverture
- 87.97
- Bid
- 91.97
- Ask
- 92.27
- Plus Bas
- 87.83
- Plus Haut
- 92.24
- Volume
- 16.014 K
- Changement quotidien
- 5.01%
- Changement Mensuel
- 12.32%
- Changement à 6 Mois
- 61.07%
- Changement Annuel
- 85.57%
20 septembre, samedi