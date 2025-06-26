CotationsSections
Devises / GDXJ
Retour à Actions

GDXJ: VanEck Junior Gold Miners ETF

91.97 USD 4.39 (5.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GDXJ a changé de 5.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.83 et à un maximum de 92.24.

Suivez la dynamique VanEck Junior Gold Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDXJ Nouvelles

Range quotidien
87.83 92.24
Range Annuel
41.85 92.41
Clôture Précédente
87.58
Ouverture
87.97
Bid
91.97
Ask
92.27
Plus Bas
87.83
Plus Haut
92.24
Volume
16.014 K
Changement quotidien
5.01%
Changement Mensuel
12.32%
Changement à 6 Mois
61.07%
Changement Annuel
85.57%
20 septembre, samedi