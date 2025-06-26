Валюты / GDXJ
GDXJ: VanEck Junior Gold Miners ETF
88.84 USD 2.65 (2.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDXJ за сегодня изменился на -2.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.47, а максимальная — 91.81.
Следите за динамикой VanEck Junior Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
88.47 91.81
Годовой диапазон
41.85 92.41
- Предыдущее закрытие
- 91.49
- Open
- 91.81
- Bid
- 88.84
- Ask
- 89.14
- Low
- 88.47
- High
- 91.81
- Объем
- 11.087 K
- Дневное изменение
- -2.90%
- Месячное изменение
- 8.50%
- 6-месячное изменение
- 55.59%
- Годовое изменение
- 79.26%
