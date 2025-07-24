Dövizler / GAME
GAME: GameSquare Holdings Inc
0.72 USD 0.05 (6.49%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GAME fiyatı bugün -6.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.70 ve Yüksek fiyatı olarak 0.78 aralığında işlem gördü.
GameSquare Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GAME haberleri
- Barnes & Noble College öğrenciler için yurt teslimat hizmeti başlatıyor
- Bitcoin buyers plunge as investors’ crypto euphoria fades
- GameSquare reports 7.84% annualized yield from onchain strategy
- GameSquare Posts 26% Q2 Revenue Miss
- GameSquare Holdings, Inc. (GAME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: GameSquare Holdings Q2 2025 results show revenue decline
- GameSquare adds Animecoin to treasury in $2.5 million agency deal
- Stream Hatchet partners with Ubisoft for Rainbow Six Siege X launch
- Wynn Resorts (WYNN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Small public companies snap up ether in new crypto gold rush, even as risks linger
- GameSquare approves $5 million stock buyback funded by ethereum yields
- Ethereum Treasuries Could Soon Own 10% Of All ETH: Standard Chartered
- S&P 500, Nasdaq off record peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P 500, Nasdaq off records peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- GameSquare to host crypto strategy livestream with industry leaders
- GameSquare schedules livestream to discuss $250 million crypto strategy
- Wall Street futures boosted by US-EU trade deal ahead of action-packed week
- GameSquare regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- GameSquare plans livestream on $250 million crypto treasury strategy
- GameSquare Stock: Monetizing Attention, But Still Early To Buy (NASDAQ:GAME)
- Remember CryptoPunks? This Public Company Just Traded $5.15 Million Worth Of Stock For A JPEG - GameSquare Holdings (NASDAQ:GAME)
- GameSquare acquires rare CryptoPunk NFT from DeFi pioneer for $5.15m
Günlük aralık
0.70 0.78
Yıllık aralık
0.50 2.87
- Önceki kapanış
- 0.77
- Açılış
- 0.76
- Satış
- 0.72
- Alış
- 1.02
- Düşük
- 0.70
- Yüksek
- 0.78
- Hacim
- 2.560 K
- Günlük değişim
- -6.49%
- Aylık değişim
- -4.00%
- 6 aylık değişim
- 18.03%
- Yıllık değişim
- -1.37%
21 Eylül, Pazar