GAME: GameSquare Holdings Inc

0.72 USD 0.05 (6.49%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GAME fiyatı bugün -6.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.70 ve Yüksek fiyatı olarak 0.78 aralığında işlem gördü.

GameSquare Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Uzman Danışmanlar
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD TESTED ON GBPUSD/ AND EURUSD  LOGIC:  Moving Averages Crossover, Macd Historigram and Adx  TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE)  OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 PROTECTED ALWAYS WITH STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS AND TRAILING STOPS TRADE WITH RIGHT RULES /////N!%Drawdown?? ///// really ?? you will want something like that for sure.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWA
FREE
DYJ Game Device
Daying Cao
Yardımcı programlar
DYJ Game Device   is an EA , It has a graphical interface operation,It includes manual opening and quick closing buttons or mobile opening buttons. that follows the virtual transaction record of any dyj indicator to actually open and close positions. You can follow orders according to 5 major strategies Trend mode: Accept the profit and loss ratio assigned to each trader by the market at the close of each day. The actual operation is 1 order each time, with a fixed number of lots each time, such
DYJ SignalSourceOfWPR MT5
Daying Cao
Göstergeler
The  DYJ SignalSourceOfWPR  is based on  WPR  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. The WPR recommends Indicator values ranging between 80 and 100% indicate that the market is oversold. Indicator values ranging between 0 and 20% indicate that the market is overbought. The entry signal of this indicator is a turning point in the trend. The indicator uses analog trading technology, Provide you with indicators to evaluate the overall profit of the opening signal and closi
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
Uzman Danışmanlar
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Trend Dönüşüm Ticaret Sistemi 1. DYJ WITHDRAWAL PLAN Nedir? DYJ WITHDRAWAL PLAN , piyasa trendinin yön değiştirdiği anları otomatik olarak tespit eden ve   otomatik alım-satım (pozisyon açma ve kapama)   işlemlerini gerçekleştiren akıllı bir   trend dönüşüm ticaret sistemidir . Sistem,   her türlü işlem enstrümanı ve tüm aracı kurumlarla (broker)   uyumlu çalışır. İster   Forex   ister   Sentetik Endeksler   olsun, her platformda sorunsuz şekilde işlem yapabilir. 2. Temel Ö
DYJ AtrTrendReversal EA
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
DYJ eğilimi tersine çevirilmiş EA, DYJ eğilimine dayalı işaretleri ters çevirir Giriş sinyallerini bulmak için ATR eğilim hattını kullanıyor EA doğrudan dosya sinyallerini çağırabilir İşaretçi dosyası desteği olmadan sinyal alma olasılığı da olabilir EA ağ ve çift yatırım stratejisini kullanır Çift yatırım stratejisinin başlatılması riskli parametreler tarafından kontrol edilebilir EA, EA'nın kayıplarını ve işlem hacmini kontrol etmek için risk modunu kullanabilir Risk kontrolü modelleri m
Günlük aralık
0.70 0.78
Yıllık aralık
0.50 2.87
Önceki kapanış
0.77
Açılış
0.76
Satış
0.72
Alış
1.02
Düşük
0.70
Yüksek
0.78
Hacim
2.560 K
Günlük değişim
-6.49%
Aylık değişim
-4.00%
6 aylık değişim
18.03%
Yıllık değişim
-1.37%
21 Eylül, Pazar