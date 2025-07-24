Moedas / GAME
GAME: GameSquare Holdings Inc
0.77 USD 0.03 (4.05%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GAME para hoje mudou para 4.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.74 e o mais alto foi 0.78.
Veja a dinâmica do par de moedas GameSquare Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GAME Notícias
- Bitcoin buyers plunge as investors’ crypto euphoria fades
- GameSquare reports 7.84% annualized yield from onchain strategy
- GameSquare Posts 26% Q2 Revenue Miss
- GameSquare Holdings, Inc. (GAME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: GameSquare Holdings Q2 2025 results show revenue decline
- GameSquare adds Animecoin to treasury in $2.5 million agency deal
- Stream Hatchet partners with Ubisoft for Rainbow Six Siege X launch
- Wynn Resorts (WYNN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Small public companies snap up ether in new crypto gold rush, even as risks linger
- GameSquare approves $5 million stock buyback funded by ethereum yields
- Ethereum Treasuries Could Soon Own 10% Of All ETH: Standard Chartered
- S&P 500, Nasdaq off record peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P 500, Nasdaq off records peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- GameSquare to host crypto strategy livestream with industry leaders
- GameSquare schedules livestream to discuss $250 million crypto strategy
- Wall Street futures boosted by US-EU trade deal ahead of action-packed week
- GameSquare regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- GameSquare plans livestream on $250 million crypto treasury strategy
- GameSquare Stock: Monetizing Attention, But Still Early To Buy (NASDAQ:GAME)
- Remember CryptoPunks? This Public Company Just Traded $5.15 Million Worth Of Stock For A JPEG - GameSquare Holdings (NASDAQ:GAME)
- GameSquare acquires rare CryptoPunk NFT from DeFi pioneer for $5.15m
- GameSquare Acquires Iconic Cowboy Ape CryptoPunk from DeFi Pioneer Robert Leshner
Faixa diária
0.74 0.78
Faixa anual
0.50 2.87
- Fechamento anterior
- 0.74
- Open
- 0.77
- Bid
- 0.77
- Ask
- 1.07
- Low
- 0.74
- High
- 0.78
- Volume
- 2.012 K
- Mudança diária
- 4.05%
- Mudança mensal
- 2.67%
- Mudança de 6 meses
- 26.23%
- Mudança anual
- 5.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh