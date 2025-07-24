CotaçõesSeções
Moedas / GAME
GAME: GameSquare Holdings Inc

0.77 USD 0.03 (4.05%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GAME para hoje mudou para 4.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.74 e o mais alto foi 0.78.

Veja a dinâmica do par de moedas GameSquare Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

GAME Notícias

Faixa diária
0.74 0.78
Faixa anual
0.50 2.87
Fechamento anterior
0.74
Open
0.77
Bid
0.77
Ask
1.07
Low
0.74
High
0.78
Volume
2.012 K
Mudança diária
4.05%
Mudança mensal
2.67%
Mudança de 6 meses
26.23%
Mudança anual
5.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh