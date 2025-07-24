KurseKategorien
Währungen / GAME
Zurück zum Aktien

GAME: GameSquare Holdings Inc

0.73 USD 0.04 (5.19%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GAME hat sich für heute um -5.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.73 bis zu einem Hoch von 0.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die GameSquare Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GAME News

Handelsanwendungen für GAME

N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experten
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD GETESTET AUF GBPUSD/ UND EURUSD LOGIK: Moving Averages Crossover, Macd Historigram und Adx TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE) OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 GESCHÜTZT IMMER MIT STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS UND TRAILING STOPS HANDELN MIT RICHTIGEN REGELN /////N!%Drawdown?? ///// wirklich ?? Sie werden so etwas sicher wollen.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWA
FREE
DYJ Game Device
Daying Cao
Utilitys
DYJ Game Device ist ein EA, es hat eine grafische Schnittstelle Betrieb, es enthält manuelle Öffnung und schnelle Schließung Tasten oder mobile Öffnung Tasten. dass die virtuelle Transaktion Datensatz eines dyj Indikator folgt tatsächlich öffnen und schließen Positionen. Sie können Aufträge nach 5 Hauptstrategien verfolgen Trend-Modus: Akzeptieren Sie die Gewinn- und Verlustquote, die jedem Händler vom Markt am Ende eines jeden Tages zugewiesen wird. Die tatsächliche Operation ist jedes Mal 1 Au
DYJ SignalSourceOfWPR MT5
Daying Cao
Indikatoren
Die DYJ SignalSourceOfWPR basiert auf dem WPR-Indikator . Er kann für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Der WPR empfiehlt Indikatorwerte zwischen 80 und 100% zeigen an, dass der Markt überverkauft ist. Indikatorwerte zwischen 0 und 20% zeigen an, dass der Markt überkauft ist. Das Einstiegssignal dieses Indikators ist ein Wendepunkt im Trend. Der Indikator verwendet analoge Handelstechnologie, bietet Ihnen Indikatoren zur Bewertung des Gesamtgewinns des Eröffnungssignals
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
Experten
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Ein professionelles Handelssystem für Trendwenden 1. Was ist DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN   ist ein   intelligentes Handelssystem , das automatisch   Positionen eröffnet und schließt , sobald eine Trendwende im Markt erkannt wird. Das System eignet sich für   alle Handelsinstrumente   und   alle Broker , egal ob   Forex (Devisen)   oder   synthetische Indizes   – der Einsatz ist jederzeit flexibel möglich. 2. Die wichtigsten Funktionen im Überblick Automatische
DYJ AtrTrendReversal EA
Daying Cao
Experten
DYJ Trend Reversion EA basierend auf DYJ Trend Reversion Indikator Es verwendet die ATR-Trendlinie, um ein Eintrittsignal zu finden. EA kann das Signal der Anweisungsdatei direkt aufrufen. Es ist auch möglich, ein Signal ohne die Unterstützung einer Indikatordatei zu erhalten. EA verwendet eine Grid- und Doppel-Investment-Strategie. Der Start-Handel mit einer Doppel-Investment-Strategie kann durch Risikoparameter gesteuert werden. EA kann das Risiko-Modell verwenden, um die Stop-Loss- und V
Tagesspanne
0.73 0.78
Jahresspanne
0.50 2.87
Vorheriger Schlusskurs
0.77
Eröffnung
0.76
Bid
0.73
Ask
1.03
Tief
0.73
Hoch
0.78
Volumen
1.385 K
Tagesänderung
-5.19%
Monatsänderung
-2.67%
6-Monatsänderung
19.67%
Jahresänderung
0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K