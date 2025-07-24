Währungen / GAME
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GAME: GameSquare Holdings Inc
0.73 USD 0.04 (5.19%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GAME hat sich für heute um -5.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.73 bis zu einem Hoch von 0.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die GameSquare Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GAME News
- Barnes & Noble College: Neuer Lieferservice
- Bitcoin buyers plunge as investors’ crypto euphoria fades
- GameSquare reports 7.84% annualized yield from onchain strategy
- GameSquare Posts 26% Q2 Revenue Miss
- GameSquare Holdings, Inc. (GAME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: GameSquare Holdings Q2 2025 results show revenue decline
- GameSquare adds Animecoin to treasury in $2.5 million agency deal
- Stream Hatchet partners with Ubisoft for Rainbow Six Siege X launch
- Wynn Resorts (WYNN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Small public companies snap up ether in new crypto gold rush, even as risks linger
- GameSquare approves $5 million stock buyback funded by ethereum yields
- Ethereum Treasuries Could Soon Own 10% Of All ETH: Standard Chartered
- S&P 500, Nasdaq off record peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P 500, Nasdaq off records peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- GameSquare to host crypto strategy livestream with industry leaders
- GameSquare schedules livestream to discuss $250 million crypto strategy
- Wall Street futures boosted by US-EU trade deal ahead of action-packed week
- GameSquare regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- GameSquare plans livestream on $250 million crypto treasury strategy
- GameSquare Stock: Monetizing Attention, But Still Early To Buy (NASDAQ:GAME)
- Remember CryptoPunks? This Public Company Just Traded $5.15 Million Worth Of Stock For A JPEG - GameSquare Holdings (NASDAQ:GAME)
- GameSquare acquires rare CryptoPunk NFT from DeFi pioneer for $5.15m
Handelsanwendungen für GAME
N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD GETESTET AUF GBPUSD/ UND EURUSD LOGIK: Moving Averages Crossover, Macd Historigram und Adx TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE) OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 GESCHÜTZT IMMER MIT STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS UND TRAILING STOPS HANDELN MIT RICHTIGEN REGELN /////N!%Drawdown?? ///// wirklich ?? Sie werden so etwas sicher wollen.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWA
FREE
DYJ Game Device
Daying Cao
DYJ Game Device ist ein EA, es hat eine grafische Schnittstelle Betrieb, es enthält manuelle Öffnung und schnelle Schließung Tasten oder mobile Öffnung Tasten. dass die virtuelle Transaktion Datensatz eines dyj Indikator folgt tatsächlich öffnen und schließen Positionen. Sie können Aufträge nach 5 Hauptstrategien verfolgen Trend-Modus: Akzeptieren Sie die Gewinn- und Verlustquote, die jedem Händler vom Markt am Ende eines jeden Tages zugewiesen wird. Die tatsächliche Operation ist jedes Mal 1 Au
DYJ SignalSourceOfWPR MT5
Daying Cao
Die DYJ SignalSourceOfWPR basiert auf dem WPR-Indikator . Er kann für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Der WPR empfiehlt Indikatorwerte zwischen 80 und 100% zeigen an, dass der Markt überverkauft ist. Indikatorwerte zwischen 0 und 20% zeigen an, dass der Markt überkauft ist. Das Einstiegssignal dieses Indikators ist ein Wendepunkt im Trend. Der Indikator verwendet analoge Handelstechnologie, bietet Ihnen Indikatoren zur Bewertung des Gesamtgewinns des Eröffnungssignals
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Ein professionelles Handelssystem für Trendwenden 1. Was ist DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN ist ein intelligentes Handelssystem , das automatisch Positionen eröffnet und schließt , sobald eine Trendwende im Markt erkannt wird. Das System eignet sich für alle Handelsinstrumente und alle Broker , egal ob Forex (Devisen) oder synthetische Indizes – der Einsatz ist jederzeit flexibel möglich. 2. Die wichtigsten Funktionen im Überblick Automatische
DYJ AtrTrendReversal EA
Daying Cao
DYJ Trend Reversion EA basierend auf DYJ Trend Reversion Indikator Es verwendet die ATR-Trendlinie, um ein Eintrittsignal zu finden. EA kann das Signal der Anweisungsdatei direkt aufrufen. Es ist auch möglich, ein Signal ohne die Unterstützung einer Indikatordatei zu erhalten. EA verwendet eine Grid- und Doppel-Investment-Strategie. Der Start-Handel mit einer Doppel-Investment-Strategie kann durch Risikoparameter gesteuert werden. EA kann das Risiko-Modell verwenden, um die Stop-Loss- und V
Tagesspanne
0.73 0.78
Jahresspanne
0.50 2.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.77
- Eröffnung
- 0.76
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Tief
- 0.73
- Hoch
- 0.78
- Volumen
- 1.385 K
- Tagesänderung
- -5.19%
- Monatsänderung
- -2.67%
- 6-Monatsänderung
- 19.67%
- Jahresänderung
- 0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K