GAME: GameSquare Holdings Inc
0.72 USD 0.01 (1.41%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GAME за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.70, а максимальная — 0.72.
Следите за динамикой GameSquare Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GAME
- Bitcoin buyers plunge as investors’ crypto euphoria fades
- GameSquare reports 7.84% annualized yield from onchain strategy
- GameSquare Posts 26% Q2 Revenue Miss
- GameSquare Holdings, Inc. (GAME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: GameSquare Holdings Q2 2025 results show revenue decline
- GameSquare adds Animecoin to treasury in $2.5 million agency deal
- Stream Hatchet partners with Ubisoft for Rainbow Six Siege X launch
- Wynn Resorts (WYNN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Small public companies snap up ether in new crypto gold rush, even as risks linger
- GameSquare approves $5 million stock buyback funded by ethereum yields
- Ethereum Treasuries Could Soon Own 10% Of All ETH: Standard Chartered
- S&P 500, Nasdaq off record peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P 500, Nasdaq off records peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- GameSquare to host crypto strategy livestream with industry leaders
- GameSquare schedules livestream to discuss $250 million crypto strategy
- Wall Street futures boosted by US-EU trade deal ahead of action-packed week
- GameSquare regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- GameSquare plans livestream on $250 million crypto treasury strategy
- GameSquare Stock: Monetizing Attention, But Still Early To Buy (NASDAQ:GAME)
- Remember CryptoPunks? This Public Company Just Traded $5.15 Million Worth Of Stock For A JPEG - GameSquare Holdings (NASDAQ:GAME)
- GameSquare acquires rare CryptoPunk NFT from DeFi pioneer for $5.15m
- GameSquare Acquires Iconic Cowboy Ape CryptoPunk from DeFi Pioneer Robert Leshner
Дневной диапазон
0.70 0.72
Годовой диапазон
0.50 2.87
- Предыдущее закрытие
- 0.71
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Low
- 0.70
- High
- 0.72
- Объем
- 1.573 K
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- -4.00%
- 6-месячное изменение
- 18.03%
- Годовое изменение
- -1.37%
