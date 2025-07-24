КотировкиРазделы
GAME: GameSquare Holdings Inc

0.72 USD 0.01 (1.41%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GAME за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.70, а максимальная — 0.72.

Следите за динамикой GameSquare Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.70 0.72
Годовой диапазон
0.50 2.87
Предыдущее закрытие
0.71
Open
0.72
Bid
0.72
Ask
1.02
Low
0.70
High
0.72
Объем
1.573 K
Дневное изменение
1.41%
Месячное изменение
-4.00%
6-месячное изменение
18.03%
Годовое изменение
-1.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.