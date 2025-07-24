Divisas / GAME
GAME: GameSquare Holdings Inc
0.74 USD 0.02 (2.78%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GAME de hoy ha cambiado un 2.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.71, mientras que el máximo ha alcanzado 0.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GameSquare Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GAME News
- Bitcoin buyers plunge as investors’ crypto euphoria fades
- GameSquare reports 7.84% annualized yield from onchain strategy
- GameSquare Posts 26% Q2 Revenue Miss
- GameSquare Holdings, Inc. (GAME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: GameSquare Holdings Q2 2025 results show revenue decline
- GameSquare adds Animecoin to treasury in $2.5 million agency deal
- Stream Hatchet partners with Ubisoft for Rainbow Six Siege X launch
- Wynn Resorts (WYNN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Small public companies snap up ether in new crypto gold rush, even as risks linger
- GameSquare approves $5 million stock buyback funded by ethereum yields
- Ethereum Treasuries Could Soon Own 10% Of All ETH: Standard Chartered
- S&P 500, Nasdaq off record peaks as Wall St braces for high-stakes week
S&P 500, Nasdaq off records peaks as Wall St braces for high-stakes week
- S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
S&P, Nasdaq at record highs as US-EU trade deal sparks optimism in pivotal week
- GameSquare to host crypto strategy livestream with industry leaders
- GameSquare schedules livestream to discuss $250 million crypto strategy
- Wall Street futures boosted by US-EU trade deal ahead of action-packed week
- GameSquare regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- GameSquare plans livestream on $250 million crypto treasury strategy
- GameSquare Stock: Monetizing Attention, But Still Early To Buy (NASDAQ:GAME)
- Remember CryptoPunks? This Public Company Just Traded $5.15 Million Worth Of Stock For A JPEG - GameSquare Holdings (NASDAQ:GAME)
- GameSquare acquires rare CryptoPunk NFT from DeFi pioneer for $5.15m
- GameSquare Acquires Iconic Cowboy Ape CryptoPunk from DeFi Pioneer Robert Leshner
Rango diario
0.71 0.79
Rango anual
0.50 2.87
- Cierres anteriores
- 0.72
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Low
- 0.71
- High
- 0.79
- Volumen
- 2.420 K
- Cambio diario
- 2.78%
- Cambio mensual
- -1.33%
- Cambio a 6 meses
- 21.31%
- Cambio anual
- 1.37%
