DYJ GameDevice 是一种实用工具软件，具有图形界面操作，它含有手动开仓和快速关仓按钮或者手机开仓，同时它接收DYJ特定指标信号源信号来实现自动开仓和平仓， 您可以按5大类策略方法跟单 趋势模式：接受每日收盘时市场派送给每一位交易者的盈亏比。实际操作每次1单，每次固定手数例如1手或0.01手等，同步信号源的开仓和关仓。所有利润参数均设置很大或者无限大，该模式对存款要求不算高，但需要您具备良好的心理素质应对一时的亏损。 对抗模式：在第1条基础上，加入博弈策略（扭亏为盈，使其达到99%的赢率），中途可能会有多个开仓出现，博弈策略需要适当存款支持。 网格马丁：在第1条基础上，加入网格、马丁策略，固定交易量，并设置好利润追踪和利润封顶金额参数，同步信号源开仓后会按指定金额快进快出，利润快速翻倍。 倍投策略：在第1或3基础上，加交易量倍投策略，利润将随倍投比例暴力增长，倍投时交易量自动按最新余额增减。 在第3条基础上，加入博弈策略，使其网格，马丁的每一节点订单都受到博弈策略的保护！ 大大增加马丁网格的安全性，降低爆仓风险 DYJ GameDevice 可以显示单个信号源的指示器的名称和