GABF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF hisse senedi 48.11 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 47.96 - 48.36 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 47.98 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 9 değerine ulaştı. GABF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF hisse senedi şu anda 48.11 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.88% ve USD değerlerini izler. GABF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GABF hisse senedi nasıl alınır? Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF hisselerini şu anki 48.11 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 48.11 ve Ask 48.41 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 9 ve günlük değişim oranı -0.50% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GABF fiyat hareketlerini takip edin.

GABF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 37.03 - 50.50 ve mevcut fiyatı 48.11 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 48.11 veya Ask 48.41 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.35% ve 6 aylık değişim oranı 12.67% değerlerini karşılaştırır. GABF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Gabelli Financial Services Opportunities ETF hisse senedi yıllık olarak 50.50 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 37.03 - 50.50). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 47.98 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF performansını takip edin.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 37.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 48.11 ve hareket ettiği yıllık aralık 37.03 - 50.50 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GABF fiyat hareketlerini izleyin.