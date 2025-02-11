- Visão do mercado
GABF: Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF
A taxa do GABF para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.61 e o mais alto foi 48.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GABF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GABF hoje?
Hoje Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) está avaliado em 47.69. O instrumento é negociado dentro de 47.61 - 48.36, o fechamento de ontem foi 47.98, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GABF em tempo real.
As ações de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF pagam dividendos?
Atualmente Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF está avaliado em 47.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.95% e USD. Monitore os movimentos de GABF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GABF?
Você pode comprar ações de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) pelo preço atual 47.69. Ordens geralmente são executadas perto de 47.69 ou 47.99, enquanto 14 e -1.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GABF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GABF?
Investir em Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF envolve considerar a faixa anual 37.03 - 50.50 e o preço atual 47.69. Muitos comparam -0.52% e 11.69% antes de enviar ordens em 47.69 ou 47.99. Estude as mudanças diárias de preço de GABF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
O maior preço de Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) no último ano foi 50.50. As ações oscilaram bastante dentro de 37.03 - 50.50, e a comparação com 47.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
O menor preço de Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) no ano foi 37.03. A comparação com o preço atual 47.69 e 37.03 - 50.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GABF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GABF?
No passado Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 47.98 e 4.95% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 47.98
- Open
- 48.35
- Bid
- 47.69
- Ask
- 47.99
- Low
- 47.61
- High
- 48.36
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -0.60%
- Mudança mensal
- -0.52%
- Mudança de 6 meses
- 11.69%
- Mudança anual
- 4.95%
