- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GABF: Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF
Le taux de change de GABF a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.61 et à un maximum de 48.36.
Suivez la dynamique Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GABF Nouvelles
- This strategy lets you invest in the AI boom and reduce risk at the same time
- GABF: Best Of Breed Financial Equities ETF (NYSEARCA:GABF)
- This stock sector can still soar during the late stages of the bull market — and there are easy ways to play it
- Why Is Paysafe Stock Plunging Today? - Paysafe (NYSE:PSFE)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GABF aujourd'hui ?
L'action Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF est cotée à 47.75 aujourd'hui. Elle se négocie dans 47.61 - 48.36, a clôturé hier à 47.98 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de GABF présente ces mises à jour.
L'action Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF verse-t-elle des dividendes ?
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF est actuellement valorisé à 47.75. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GABF.
Comment acheter des actions GABF ?
Vous pouvez acheter des actions Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF au cours actuel de 47.75. Les ordres sont généralement placés à proximité de 47.75 ou de 48.05, le 15 et le -1.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GABF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GABF ?
Investir dans Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.03 - 50.50 et le prix actuel 47.75. Beaucoup comparent -0.40% et 11.83% avant de passer des ordres à 47.75 ou 48.05. Consultez le graphique du cours de GABF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gabelli Financial Services Opportunities ETF ?
Le cours le plus élevé de Gabelli Financial Services Opportunities ETF l'année dernière était 50.50. Au cours de 37.03 - 50.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gabelli Financial Services Opportunities ETF ?
Le cours le plus bas de Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) sur l'année a été 37.03. Sa comparaison avec 47.75 et 37.03 - 50.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GABF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GABF a-t-elle été divisée ?
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.98 et 5.08% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 47.98
- Ouverture
- 48.35
- Bid
- 47.75
- Ask
- 48.05
- Plus Bas
- 47.61
- Plus Haut
- 48.36
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- -0.40%
- Changement à 6 Mois
- 11.83%
- Changement Annuel
- 5.08%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 10.7
- Fcst
- -13.1
- Prev
- -8.7
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev