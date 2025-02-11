CotationsSections
Devises / GABF
Retour à Actions

GABF: Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF

47.75 USD 0.23 (0.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GABF a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.61 et à un maximum de 48.36.

Suivez la dynamique Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GABF Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action GABF aujourd'hui ?

L'action Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF est cotée à 47.75 aujourd'hui. Elle se négocie dans 47.61 - 48.36, a clôturé hier à 47.98 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de GABF présente ces mises à jour.

L'action Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF verse-t-elle des dividendes ?

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF est actuellement valorisé à 47.75. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GABF.

Comment acheter des actions GABF ?

Vous pouvez acheter des actions Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF au cours actuel de 47.75. Les ordres sont généralement placés à proximité de 47.75 ou de 48.05, le 15 et le -1.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GABF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action GABF ?

Investir dans Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.03 - 50.50 et le prix actuel 47.75. Beaucoup comparent -0.40% et 11.83% avant de passer des ordres à 47.75 ou 48.05. Consultez le graphique du cours de GABF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gabelli Financial Services Opportunities ETF ?

Le cours le plus élevé de Gabelli Financial Services Opportunities ETF l'année dernière était 50.50. Au cours de 37.03 - 50.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Gabelli Financial Services Opportunities ETF ?

Le cours le plus bas de Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) sur l'année a été 37.03. Sa comparaison avec 47.75 et 37.03 - 50.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GABF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action GABF a-t-elle été divisée ?

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.98 et 5.08% après les opérations sur titres.

Range quotidien
47.61 48.36
Range Annuel
37.03 50.50
Clôture Précédente
47.98
Ouverture
48.35
Bid
47.75
Ask
48.05
Plus Bas
47.61
Plus Haut
48.36
Volume
15
Changement quotidien
-0.48%
Changement Mensuel
-0.40%
Changement à 6 Mois
11.83%
Changement Annuel
5.08%
15 octobre, mercredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier Empire State de la Réserve Fédérale de New York
Act
10.7
Fcst
-13.1
Prev
-8.7
17:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Livre Beige
Act
Fcst
Prev