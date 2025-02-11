KurseKategorien
GABF: Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF

47.75 USD 0.23 (0.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GABF hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.61 bis zu einem Hoch von 48.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GABF heute?

Die Aktie von Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) notiert heute bei 47.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 47.61 - 48.36 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.98 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von GABF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GABF Dividenden?

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF wird derzeit mit 47.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GABF zu verfolgen.

Wie kaufe ich GABF-Aktien?

Sie können Aktien von Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) zum aktuellen Kurs von 47.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.75 oder 48.05 platziert, während 15 und -1.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GABF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GABF-Aktien?

Bei einer Investition in Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF müssen die jährliche Spanne 37.03 - 50.50 und der aktuelle Kurs 47.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.40% und 11.83%, bevor sie Orders zu 47.75 oder 48.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GABF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gabelli Financial Services Opportunities ETF?

Der höchste Kurs von Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) im vergangenen Jahr lag bei 50.50. Innerhalb von 37.03 - 50.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.98 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gabelli Financial Services Opportunities ETF?

Der niedrigste Kurs von Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) im Laufe des Jahres betrug 37.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.75 und der Spanne 37.03 - 50.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GABF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GABF statt?

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.98 und 5.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
47.61 48.36
Jahresspanne
37.03 50.50
Vorheriger Schlusskurs
47.98
Eröffnung
48.35
Bid
47.75
Ask
48.05
Tief
47.61
Hoch
48.36
Volumen
15
Tagesänderung
-0.48%
Monatsänderung
-0.40%
6-Monatsänderung
11.83%
Jahresänderung
5.08%
