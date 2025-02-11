CotizacionesSecciones
GABF: Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF

47.75 USD 0.23 (0.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GABF de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.61, mientras que el máximo ha alcanzado 48.36.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de GABF hoy?

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) se evalúa hoy en 47.75. El instrumento se negocia dentro de 47.61 - 48.36; el cierre de ayer ha sido 47.98 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GABF en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF?

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF se evalúa actualmente en 47.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.08% y USD. Monitoree los movimientos de GABF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de GABF?

Puede comprar acciones de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) al precio actual de 47.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 47.75 o 48.05, mientras que 15 y -1.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GABF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de GABF?

Invertir en Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF implica tener en cuenta el rango anual 37.03 - 50.50 y el precio actual 47.75. Muchos comparan -0.40% y 11.83% antes de colocar órdenes en 47.75 o 48.05. Estudie los cambios diarios de precios de GABF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Gabelli Financial Services Opportunities ETF?

El precio más alto de Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) en el último año ha sido 50.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.03 - 50.50, una comparación con 47.98 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Gabelli Financial Services Opportunities ETF?

El precio más bajo de Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) para el año ha sido 37.03. La comparación con los actuales 47.75 y 37.03 - 50.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GABF en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GABF?

En el pasado, Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.98 y 5.08% después de las acciones corporativas.

Rango diario
47.61 48.36
Rango anual
37.03 50.50
Cierres anteriores
47.98
Open
48.35
Bid
47.75
Ask
48.05
Low
47.61
High
48.36
Volumen
15
Cambio diario
-0.48%
Cambio mensual
-0.40%
Cambio a 6 meses
11.83%
Cambio anual
5.08%
16 octubre, jueves
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Ventas Minoristas m/m
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Ventas Minoristas Básicas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.7%
12:30
USD
Control Minorista m/m
Act.
Pronós.
-0.3%
Prev.
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
IPP Básico m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
4.8
Prev.
23.2
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
8.3
Prev.
5.6
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Inventarios de las Empresas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.2%
14:00
USD
Inventarios Minoristas m/m
Act.
Pronós.
0.0%
Prev.
0.0%
14:00
USD
Inventarios Minoristas excl. Automóviles m/m
Act.
Pronós.
Prev.
0.3%
14:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
Pronós.
-2.689 M
Prev.
3.715 M
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
Pronós.
-0.276 M
Prev.
-0.763 M