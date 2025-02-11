- Panorámica
GABF: Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF
El tipo de cambio de GABF de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.61, mientras que el máximo ha alcanzado 48.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GABF News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GABF hoy?
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) se evalúa hoy en 47.75. El instrumento se negocia dentro de 47.61 - 48.36; el cierre de ayer ha sido 47.98 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GABF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF se evalúa actualmente en 47.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.08% y USD. Monitoree los movimientos de GABF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GABF?
Puede comprar acciones de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) al precio actual de 47.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 47.75 o 48.05, mientras que 15 y -1.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GABF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GABF?
Invertir en Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF implica tener en cuenta el rango anual 37.03 - 50.50 y el precio actual 47.75. Muchos comparan -0.40% y 11.83% antes de colocar órdenes en 47.75 o 48.05. Estudie los cambios diarios de precios de GABF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
El precio más alto de Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) en el último año ha sido 50.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.03 - 50.50, una comparación con 47.98 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
El precio más bajo de Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) para el año ha sido 37.03. La comparación con los actuales 47.75 y 37.03 - 50.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GABF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GABF?
En el pasado, Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.98 y 5.08% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 47.98
- Open
- 48.35
- Bid
- 47.75
- Ask
- 48.05
- Low
- 47.61
- High
- 48.36
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- -0.40%
- Cambio a 6 meses
- 11.83%
- Cambio anual
- 5.08%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
-
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M