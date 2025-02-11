- 概要
GABF: Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF
GABFの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり47.61の安値と48.36の高値で取引されました。
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GABF株の現在の価格は？
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETFの株価は本日47.75です。47.61 - 48.36内で取引され、前日の終値は47.98、取引量は15に達しました。GABFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETFの株は配当を出しますか？
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETFの現在の価格は47.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.08%やUSDにも注目します。GABFの動きはライブチャートで確認できます。
GABF株を買う方法は？
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETFの株は現在47.75で購入可能です。注文は通常47.75または48.05付近で行われ、15や-1.24%が市場の動きを示します。GABFの最新情報はライブチャートで確認できます。
GABF株に投資する方法は？
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETFへの投資では、年間の値幅37.03 - 50.50と現在の47.75を考慮します。注文は多くの場合47.75や48.05で行われる前に、-0.40%や11.83%と比較されます。GABFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Gabelli Financial Services Opportunities ETFの株の最高値は？
Gabelli Financial Services Opportunities ETFの過去1年の最高値は50.50でした。37.03 - 50.50内で株価は大きく変動し、47.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Gabelli Financial Services Opportunities ETFの株の最低値は？
Gabelli Financial Services Opportunities ETF(GABF)の年間最安値は37.03でした。現在の47.75や37.03 - 50.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GABFの動きはライブチャートで確認できます。
GABFの株式分割はいつ行われましたか？
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.98、5.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 47.98
- 始値
- 48.35
- 買値
- 47.75
- 買値
- 48.05
- 安値
- 47.61
- 高値
- 48.36
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- -0.48%
- 1ヶ月の変化
- -0.40%
- 6ヶ月の変化
- 11.83%
- 1年の変化
- 5.08%
