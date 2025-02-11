QuotazioniSezioni
Valute / GABF
Tornare a Azioni

GABF: Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF

47.75 USD 0.23 (0.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GABF ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.61 e ad un massimo di 48.36.

Segui le dinamiche di Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GABF News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GABF oggi?

Oggi le azioni Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF sono prezzate a 47.75. Viene scambiato all'interno di 47.61 - 48.36, la chiusura di ieri è stata 47.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GABF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF pagano dividendi?

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF è attualmente valutato a 47.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GABF.

Come acquistare azioni GABF?

Puoi acquistare azioni Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF al prezzo attuale di 47.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 47.75 o 48.05, mentre 15 e -1.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GABF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GABF?

Investire in Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF implica considerare l'intervallo annuale 37.03 - 50.50 e il prezzo attuale 47.75. Molti confrontano -0.40% e 11.83% prima di effettuare ordini su 47.75 o 48.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GABF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gabelli Financial Services Opportunities ETF?

Il prezzo massimo di Gabelli Financial Services Opportunities ETF nell'ultimo anno è stato 50.50. All'interno di 37.03 - 50.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gabelli Financial Services Opportunities ETF?

Il prezzo più basso di Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) nel corso dell'anno è stato 37.03. Confrontandolo con gli attuali 47.75 e 37.03 - 50.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GABF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GABF?

Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.98 e 5.08%.

Intervallo Giornaliero
47.61 48.36
Intervallo Annuale
37.03 50.50
Chiusura Precedente
47.98
Apertura
48.35
Bid
47.75
Ask
48.05
Minimo
47.61
Massimo
48.36
Volume
15
Variazione giornaliera
-0.48%
Variazione Mensile
-0.40%
Variazione Semestrale
11.83%
Variazione Annuale
5.08%
15 ottobre, mercoledì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
NY Fed Empire State Manufacturing Index
Agire
10.7
Fcst
-13.1
Prev
-8.7
17:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev
18:00
USD
Beige Book Fed
Agire
Fcst
Prev