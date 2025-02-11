- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GABF: Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF
Курс GABF за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.61, а максимальная — 48.36.
Следите за динамикой Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GABF
- This strategy lets you invest in the AI boom and reduce risk at the same time
- GABF: Best Of Breed Financial Equities ETF (NYSEARCA:GABF)
- This stock sector can still soar during the late stages of the bull market — and there are easy ways to play it
- Why Is Paysafe Stock Plunging Today? - Paysafe (NYSE:PSFE)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GABF сегодня?
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) сегодня оценивается на уровне 47.75. Инструмент торгуется в пределах 47.61 - 48.36, вчерашнее закрытие составило 47.98, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GABF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 47.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.08% и USD. Отслеживайте движения GABF на графике в реальном времени.
Как купить акции GABF?
Вы можете купить акции Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) по текущей цене 47.75. Ордера обычно размещаются около 47.75 или 48.05, тогда как 15 и -1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GABF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GABF?
Инвестирование в Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 37.03 - 50.50 и текущей цены 47.75. Многие сравнивают -0.40% и 11.83% перед размещением ордеров на 47.75 или 48.05. Изучайте ежедневные изменения цены GABF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
Самая высокая цена Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) за последний год составила 50.50. Акции заметно колебались в пределах 37.03 - 50.50, сравнение с 47.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Financial Services Opportunities ETF?
Самая низкая цена Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) за год составила 37.03. Сравнение с текущими 47.75 и 37.03 - 50.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GABF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GABF?
В прошлом Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.98 и 5.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.98
- Open
- 48.35
- Bid
- 47.75
- Ask
- 48.05
- Low
- 47.61
- High
- 48.36
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- -0.40%
- 6-месячное изменение
- 11.83%
- Годовое изменение
- 5.08%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 10.7
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.