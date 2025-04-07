FiyatlarBölümler
FXL: First Trust Technology AlphaDEX

172.43 USD 0.15 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FXL fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 172.43 ve Yüksek fiyatı olarak 172.80 aralığında işlem gördü.

First Trust Technology AlphaDEX hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
172.43 172.80
Yıllık aralık
110.83 172.93
Önceki kapanış
172.58
Açılış
172.80
Satış
172.43
Alış
172.73
Düşük
172.43
Yüksek
172.80
Hacim
2
Günlük değişim
-0.09%
Aylık değişim
9.02%
6 aylık değişim
30.83%
Yıllık değişim
26.56%
