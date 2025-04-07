Dövizler / FXL
FXL: First Trust Technology AlphaDEX
172.43 USD 0.15 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FXL fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 172.43 ve Yüksek fiyatı olarak 172.80 aralığında işlem gördü.
First Trust Technology AlphaDEX hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXL haberleri
Günlük aralık
172.43 172.80
Yıllık aralık
110.83 172.93
- Önceki kapanış
- 172.58
- Açılış
- 172.80
- Satış
- 172.43
- Alış
- 172.73
- Düşük
- 172.43
- Yüksek
- 172.80
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -0.09%
- Aylık değişim
- 9.02%
- 6 aylık değişim
- 30.83%
- Yıllık değişim
- 26.56%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
- $-251.312 B
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-439.822 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%