FXL: First Trust Technology AlphaDEX

172.43 USD 0.15 (0.09%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

FXL exchange rate has changed by -0.09% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 172.43 and at a high of 172.80.

Follow First Trust Technology AlphaDEX dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
172.43 172.80
Year Range
110.83 172.93
Previous Close
172.58
Open
172.80
Bid
172.43
Ask
172.73
Low
172.43
High
172.80
Volume
2
Daily Change
-0.09%
Month Change
9.02%
6 Months Change
30.83%
Year Change
26.56%
23 September, Tuesday
12:30
USD
Current Account
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman Speech
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Existing Home Sales
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Existing Home Sales m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Fed Chair Powell Speech
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
2-Year Note Auction
Act
Fcst
Prev
3.641%