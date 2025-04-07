Currencies / FXL
FXL: First Trust Technology AlphaDEX
172.43 USD 0.15 (0.09%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
FXL exchange rate has changed by -0.09% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 172.43 and at a high of 172.80.
Follow First Trust Technology AlphaDEX dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
FXL News
- Is First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL) a Strong ETF Right Now?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Should You Invest in the First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL)?
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Is First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL) a Strong ETF Right Now?
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- President 'Fiscal' And The Road Ahead
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
- Dialing Down Reciprocal Duties On Phones, Computers, Later Increases A Risk
- Trump's Great American Reset: China, Tariffs, And What Could Go Wrong
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
Daily Range
172.43 172.80
Year Range
110.83 172.93
- Previous Close
- 172.58
- Open
- 172.80
- Bid
- 172.43
- Ask
- 172.73
- Low
- 172.43
- High
- 172.80
- Volume
- 2
- Daily Change
- -0.09%
- Month Change
- 9.02%
- 6 Months Change
- 30.83%
- Year Change
- 26.56%
23 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- $-251.312 B
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%