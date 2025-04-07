Devises / FXL
FXL: First Trust Technology AlphaDEX
172.43 USD 0.15 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FXL a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 172.43 et à un maximum de 172.80.
Suivez la dynamique First Trust Technology AlphaDEX. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXL Nouvelles
Range quotidien
172.43 172.80
Range Annuel
110.83 172.93
- Clôture Précédente
- 172.58
- Ouverture
- 172.80
- Bid
- 172.43
- Ask
- 172.73
- Plus Bas
- 172.43
- Plus Haut
- 172.80
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- 9.02%
- Changement à 6 Mois
- 30.83%
- Changement Annuel
- 26.56%
23 septembre, mardi
12:30
USD
- Act
- $-251.312 B
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%