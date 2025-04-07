CotationsSections
FXL: First Trust Technology AlphaDEX

172.43 USD 0.15 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FXL a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 172.43 et à un maximum de 172.80.

Suivez la dynamique First Trust Technology AlphaDEX. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
172.43 172.80
Range Annuel
110.83 172.93
Clôture Précédente
172.58
Ouverture
172.80
Bid
172.43
Ask
172.73
Plus Bas
172.43
Plus Haut
172.80
Volume
2
Changement quotidien
-0.09%
Changement Mensuel
9.02%
Changement à 6 Mois
30.83%
Changement Annuel
26.56%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%