货币 / FXL
FXL: First Trust Technology AlphaDEX
172.43 USD 0.15 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FXL汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点172.43和高点172.80进行交易。
关注First Trust Technology AlphaDEX动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FXL新闻
日范围
172.43 172.80
年范围
110.83 172.93
- 前一天收盘价
- 172.58
- 开盘价
- 172.80
- 卖价
- 172.43
- 买价
- 172.73
- 最低价
- 172.43
- 最高价
- 172.80
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 9.02%
- 6个月变化
- 30.83%
- 年变化
- 26.56%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
- $-251.312 B
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-439.822 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%