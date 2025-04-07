Moedas / FXL
FXL: First Trust Technology AlphaDEX
172.43 USD 0.15 (0.09%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FXL para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 172.43 e o mais alto foi 172.80.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Technology AlphaDEX. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FXL Notícias
Faixa diária
172.43 172.80
Faixa anual
110.83 172.93
- Fechamento anterior
- 172.58
- Open
- 172.80
- Bid
- 172.43
- Ask
- 172.73
- Low
- 172.43
- High
- 172.80
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 9.02%
- Mudança de 6 meses
- 30.83%
- Mudança anual
- 26.56%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
- Atu.
- $-251.312 bilh
- Projeç.
- $-406.051 bilh
- Prév.
- $-439.822 bilh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.04 milh
- Prév.
- 4.01 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.0%
- Prév.
- 2.0%
16:35
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.641%