CotaçõesSeções
Moedas / FXL
Voltar para Ações

FXL: First Trust Technology AlphaDEX

172.43 USD 0.15 (0.09%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FXL para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 172.43 e o mais alto foi 172.80.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Technology AlphaDEX. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FXL Notícias

Faixa diária
172.43 172.80
Faixa anual
110.83 172.93
Fechamento anterior
172.58
Open
172.80
Bid
172.43
Ask
172.73
Low
172.43
High
172.80
Volume
2
Mudança diária
-0.09%
Mudança mensal
9.02%
Mudança de 6 meses
30.83%
Mudança anual
26.56%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
Transações Correntes
Atu.
$​-251.312 bilh
Projeç.
$​-406.051 bilh
Prév.
$​-439.822 bilh
13:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
Projeç.
4.04 milh
Prév.
4.01 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.0%
Prév.
2.0%
16:35
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.641%