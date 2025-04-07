КотировкиРазделы
FXL: First Trust Technology AlphaDEX

172.43 USD 0.15 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FXL за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 172.43, а максимальная — 172.80.

Дневной диапазон
172.43 172.80
Годовой диапазон
110.83 172.93
Предыдущее закрытие
172.58
Open
172.80
Bid
172.43
Ask
172.73
Low
172.43
High
172.80
Объем
2
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
9.02%
6-месячное изменение
30.83%
Годовое изменение
26.56%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%