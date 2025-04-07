Валюты / FXL
FXL: First Trust Technology AlphaDEX
172.43 USD 0.15 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FXL за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 172.43, а максимальная — 172.80.
Следите за динамикой First Trust Technology AlphaDEX. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
172.43 172.80
Годовой диапазон
110.83 172.93
- Предыдущее закрытие
- 172.58
- Open
- 172.80
- Bid
- 172.43
- Ask
- 172.73
- Low
- 172.43
- High
- 172.80
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 9.02%
- 6-месячное изменение
- 30.83%
- Годовое изменение
- 26.56%
23 сентября, вторник
12:30
USD
- Акт.
- $-251.312 млрд
- Прог.
- $-406.051 млрд
- Пред.
- $-439.822 млрд
13:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 4.04 млн
- Пред.
- 4.01 млн
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.0%
- Пред.
- 2.0%
16:35
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.641%