FXL: First Trust Technology AlphaDEX

172.43 USD 0.15 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FXL hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.43 bis zu einem Hoch von 172.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Technology AlphaDEX-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
172.43 172.80
Jahresspanne
110.83 172.93
Vorheriger Schlusskurs
172.58
Eröffnung
172.80
Bid
172.43
Ask
172.73
Tief
172.43
Hoch
172.80
Volumen
2
Tagesänderung
-0.09%
Monatsänderung
9.02%
6-Monatsänderung
30.83%
Jahresänderung
26.56%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%