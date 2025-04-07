Währungen / FXL
FXL: First Trust Technology AlphaDEX
172.43 USD 0.15 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FXL hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.43 bis zu einem Hoch von 172.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Technology AlphaDEX-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FXL News
Tagesspanne
172.43 172.80
Jahresspanne
110.83 172.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 172.58
- Eröffnung
- 172.80
- Bid
- 172.43
- Ask
- 172.73
- Tief
- 172.43
- Hoch
- 172.80
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 9.02%
- 6-Monatsänderung
- 30.83%
- Jahresänderung
- 26.56%
