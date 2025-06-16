FiyatlarBölümler
Dövizler / FXF
FXF: Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

111.39 USD 0.32 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FXF fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 111.32 ve Yüksek fiyatı olarak 111.52 aralığında işlem gördü.

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FXF haberleri

Günlük aralık
111.32 111.52
Yıllık aralık
96.61 113.12
Önceki kapanış
111.71
Açılış
111.39
Satış
111.39
Alış
111.69
Düşük
111.32
Yüksek
111.52
Hacim
83
Günlük değişim
-0.29%
Aylık değişim
1.13%
6 aylık değişim
10.69%
Yıllık değişim
6.09%
21 Eylül, Pazar