FXF
FXF: Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
111.39 USD 0.32 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FXF fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 111.32 ve Yüksek fiyatı olarak 111.52 aralığında işlem gördü.
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
111.32 111.52
Yıllık aralık
96.61 113.12
- Önceki kapanış
- 111.71
- Açılış
- 111.39
- Satış
- 111.39
- Alış
- 111.69
- Düşük
- 111.32
- Yüksek
- 111.52
- Hacim
- 83
- Günlük değişim
- -0.29%
- Aylık değişim
- 1.13%
- 6 aylık değişim
- 10.69%
- Yıllık değişim
- 6.09%
21 Eylül, Pazar