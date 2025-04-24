货币 / FXF
FXF: Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
112.50 USD 0.18 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FXF汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点112.29和高点113.12进行交易。
关注Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXF新闻
- Dollar Trades With Heavier Bias, Nonfarm Payroll Revisions Ahead
- Japanese And French Politics Take Limelight For The Moment
- Opinion: Watch out, retirees: President Trump doesn’t understand interest rates
- The Greenback Surges While Rates Jump
- Week Ahead: Fundamentals And Technicals Give Greenlight To Sell Dollars
- A Detailed Look At The FX Market After The Powell Speech – Technical Levels
- Economic Impact Of Powell's Potential Early Exit
- U.S. Tariffs Unsettle The Markets While The U.K.'S May GDP Unexpectedly Contracted (SPX)
- FX Markets Learn To Live With Tariff Uncertainty
- The Dollar's Upside Correction Stalls (SPX)
- Capital Markets Take U.S. Tariffs And Threats In Stride
- Strong Franc Leaves The Swiss National Bank In A Bind
- U.S. Tariffs Stall Greenback's Upside Correction, RBA Surprises With Stand-Pat Decision
- U.S. Dollar Extends Recovery; Tariffs Loom But Now August 1
- USD Mostly Firmer Ahead Of Jobs Report For Which Market Is On Notice For Downside Risks
- Dollar Bears Taking The Day Off?
- Value With The Swiss Franc And The FXF ETF Product (NYSEARCA:FXF)
- Greenback Is Finishing Month Quietly, While PBOC Fixes The Dollar At New Lows For The Year
- Dollar Stabilizes After Yesterday's Shellacking But Finds Little Traction
- Markets Enjoy A Calm Moment
- Gold And Oil Have Given Back Earlier Gains, And Greenback Extends The Pre-Weekend Gains
- Dollar Comes Back Softer Ahead Of FOMC Outcome (SPX)
- Investors Take Israel-Iran Conflict In Stride: Gold, Oil, And The Dollar Are Softer
- Even U.S. Bonds Are Falling Behind The Rest Of The World
日范围
112.29 113.12
年范围
96.61 113.12
- 前一天收盘价
- 112.68
- 开盘价
- 112.58
- 卖价
- 112.50
- 买价
- 112.80
- 最低价
- 112.29
- 最高价
- 113.12
- 交易量
- 123
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 2.14%
- 6个月变化
- 11.80%
- 年变化
- 7.14%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值