FXF: Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
112.68 USD 1.12 (1.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FXF за сегодня изменился на 1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.18, а максимальная — 112.73.
Следите за динамикой Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FXF
Дневной диапазон
112.18 112.73
Годовой диапазон
96.61 112.73
- Предыдущее закрытие
- 111.56
- Open
- 112.18
- Bid
- 112.68
- Ask
- 112.98
- Low
- 112.18
- High
- 112.73
- Объем
- 172
- Дневное изменение
- 1.00%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- 11.97%
- Годовое изменение
- 7.31%
