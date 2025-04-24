КотировкиРазделы
FXF: Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

112.68 USD 1.12 (1.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FXF за сегодня изменился на 1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.18, а максимальная — 112.73.

Следите за динамикой Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
112.18 112.73
Годовой диапазон
96.61 112.73
Предыдущее закрытие
111.56
Open
112.18
Bid
112.68
Ask
112.98
Low
112.18
High
112.73
Объем
172
Дневное изменение
1.00%
Месячное изменение
2.31%
6-месячное изменение
11.97%
Годовое изменение
7.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.