FXF: Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
111.37 USD 0.34 (0.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FXF hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.36 bis zu einem Hoch von 111.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
111.36 111.52
Jahresspanne
96.61 113.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 111.71
- Eröffnung
- 111.39
- Bid
- 111.37
- Ask
- 111.67
- Tief
- 111.36
- Hoch
- 111.52
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- 1.12%
- 6-Monatsänderung
- 10.67%
- Jahresänderung
- 6.07%
