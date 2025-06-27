Dövizler / FRHC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FRHC: Freedom Holding Corp
169.89 USD 3.46 (2.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FRHC fiyatı bugün 2.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 165.00 ve Yüksek fiyatı olarak 169.93 aralığında işlem gördü.
Freedom Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRHC haberleri
- BlackRock Becomes the Second-Largest Shareholder of Freedom Holding Corp.
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.71%
- Freedom Holding Corp. shares rise as Q1 revenue jumps 17% on strong insurance growth
- Freedom Holding Corp. reports 17% revenue growth in Q1 FY2026 driven by strong insurance and banking segments
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.97%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.14%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.14%
- Freedom Holding Corp stock hits 52-week high at 185.12 USD
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.14%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.21%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.37%
- Top Large Cap Stock Gainers Last Week - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.54%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.92%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.44%
- Freedom Holding: This Is What Asymmetric Risk/Reward Looks Like (NASDAQ:FRHC)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.56%
- First Trust Financials AlphaDEX becomes the largest shareholders of Freedom Holding after Timur Turlov
- First Trust Financials AlphaDEX adds Freedom Holding to portfolio
- From Almaty to Stanford: Freedom Holding becomes a global business case study
- Freedom Holding Corp.: S&P Global Ratings Upgrades Outlook on Key Operating Subsidiaries to "Positive" on Strengthened Risk Management and Compliance
- Freedom Holding Corp.: S&P Global Ratings Upgrades Outlook on Key Operating Subsidiaries to “Positive” on Strengthened Risk Management and Compliance
- S&P Revises Outlook for Freedom Holding Corp. Subsidiaries to Positive
Günlük aralık
165.00 169.93
Yıllık aralık
93.99 186.23
- Önceki kapanış
- 166.43
- Açılış
- 167.52
- Satış
- 169.89
- Alış
- 170.19
- Düşük
- 165.00
- Yüksek
- 169.93
- Hacim
- 158
- Günlük değişim
- 2.08%
- Aylık değişim
- 1.43%
- 6 aylık değişim
- 30.07%
- Yıllık değişim
- 80.43%
21 Eylül, Pazar