FRHC: Freedom Holding Corp

169.89 USD 3.46 (2.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FRHC fiyatı bugün 2.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 165.00 ve Yüksek fiyatı olarak 169.93 aralığında işlem gördü.

Freedom Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
165.00 169.93
Yıllık aralık
93.99 186.23
Önceki kapanış
166.43
Açılış
167.52
Satış
169.89
Alış
170.19
Düşük
165.00
Yüksek
169.93
Hacim
158
Günlük değişim
2.08%
Aylık değişim
1.43%
6 aylık değişim
30.07%
Yıllık değişim
80.43%
21 Eylül, Pazar