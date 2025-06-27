KurseKategorien
FRHC: Freedom Holding Corp

166.43 USD 2.40 (1.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FRHC hat sich für heute um -1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 166.41 bis zu einem Hoch von 171.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Freedom Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

FRHC News

Tagesspanne
166.41 171.98
Jahresspanne
93.99 186.23
Vorheriger Schlusskurs
168.83
Eröffnung
169.71
Bid
166.43
Ask
166.73
Tief
166.41
Hoch
171.98
Volumen
180
Tagesänderung
-1.42%
Monatsänderung
-0.64%
6-Monatsänderung
27.43%
Jahresänderung
76.75%
