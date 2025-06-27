Währungen / FRHC
FRHC: Freedom Holding Corp
166.43 USD 2.40 (1.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRHC hat sich für heute um -1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 166.41 bis zu einem Hoch von 171.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Freedom Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FRHC News
Tagesspanne
166.41 171.98
Jahresspanne
93.99 186.23
