Valute / FRHC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FRHC: Freedom Holding Corp
169.89 USD 3.46 (2.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FRHC ha avuto una variazione del 2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 165.00 e ad un massimo di 169.93.
Segui le dinamiche di Freedom Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRHC News
- BlackRock Becomes the Second-Largest Shareholder of Freedom Holding Corp.
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.71%
- Freedom Holding Corp. shares rise as Q1 revenue jumps 17% on strong insurance growth
- Freedom Holding Corp. reports 17% revenue growth in Q1 FY2026 driven by strong insurance and banking segments
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.97%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.14%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.14%
- Freedom Holding Corp stock hits 52-week high at 185.12 USD
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.14%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.21%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.37%
- Top Large Cap Stock Gainers Last Week - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.54%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.92%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.44%
- Freedom Holding: This Is What Asymmetric Risk/Reward Looks Like (NASDAQ:FRHC)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.56%
- First Trust Financials AlphaDEX becomes the largest shareholders of Freedom Holding after Timur Turlov
- First Trust Financials AlphaDEX adds Freedom Holding to portfolio
- From Almaty to Stanford: Freedom Holding becomes a global business case study
- Freedom Holding Corp.: S&P Global Ratings Upgrades Outlook on Key Operating Subsidiaries to "Positive" on Strengthened Risk Management and Compliance
- Freedom Holding Corp.: S&P Global Ratings Upgrades Outlook on Key Operating Subsidiaries to “Positive” on Strengthened Risk Management and Compliance
- S&P Revises Outlook for Freedom Holding Corp. Subsidiaries to Positive
Intervallo Giornaliero
165.00 169.93
Intervallo Annuale
93.99 186.23
- Chiusura Precedente
- 166.43
- Apertura
- 167.52
- Bid
- 169.89
- Ask
- 170.19
- Minimo
- 165.00
- Massimo
- 169.93
- Volume
- 158
- Variazione giornaliera
- 2.08%
- Variazione Mensile
- 1.43%
- Variazione Semestrale
- 30.07%
- Variazione Annuale
- 80.43%
20 settembre, sabato