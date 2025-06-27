QuotazioniSezioni
FRHC: Freedom Holding Corp

169.89 USD 3.46 (2.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRHC ha avuto una variazione del 2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 165.00 e ad un massimo di 169.93.

Segui le dinamiche di Freedom Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
165.00 169.93
Intervallo Annuale
93.99 186.23
Chiusura Precedente
166.43
Apertura
167.52
Bid
169.89
Ask
170.19
Minimo
165.00
Massimo
169.93
Volume
158
Variazione giornaliera
2.08%
Variazione Mensile
1.43%
Variazione Semestrale
30.07%
Variazione Annuale
80.43%
20 settembre, sabato