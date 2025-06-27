Divisas / FRHC
FRHC: Freedom Holding Corp
168.83 USD 2.86 (1.72%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FRHC de hoy ha cambiado un 1.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 166.00, mientras que el máximo ha alcanzado 171.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Freedom Holding Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRHC News
Rango diario
166.00 171.04
Rango anual
93.99 186.23
- Cierres anteriores
- 165.97
- Open
- 166.00
- Bid
- 168.83
- Ask
- 169.13
- Low
- 166.00
- High
- 171.04
- Volumen
- 207
- Cambio diario
- 1.72%
- Cambio mensual
- 0.79%
- Cambio a 6 meses
- 29.26%
- Cambio anual
- 79.30%
