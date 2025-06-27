CotizacionesSecciones
Divisas / FRHC
Volver a Acciones

FRHC: Freedom Holding Corp

168.83 USD 2.86 (1.72%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FRHC de hoy ha cambiado un 1.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 166.00, mientras que el máximo ha alcanzado 171.04.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Freedom Holding Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRHC News

Rango diario
166.00 171.04
Rango anual
93.99 186.23
Cierres anteriores
165.97
Open
166.00
Bid
168.83
Ask
169.13
Low
166.00
High
171.04
Volumen
207
Cambio diario
1.72%
Cambio mensual
0.79%
Cambio a 6 meses
29.26%
Cambio anual
79.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B