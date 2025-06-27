货币 / FRHC
FRHC: Freedom Holding Corp
165.97 USD 1.06 (0.64%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FRHC汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点163.73和高点167.55进行交易。
关注Freedom Holding Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRHC新闻
- BlackRock Becomes the Second-Largest Shareholder of Freedom Holding Corp.
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.71%
- Freedom Holding Corp. shares rise as Q1 revenue jumps 17% on strong insurance growth
- Freedom Holding Corp. reports 17% revenue growth in Q1 FY2026 driven by strong insurance and banking segments
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.97%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.14%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.14%
- Freedom Holding Corp stock hits 52-week high at 185.12 USD
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.14%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.21%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.37%
- Top Large Cap Stock Gainers Last Week - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.54%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.92%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.44%
- Freedom Holding: This Is What Asymmetric Risk/Reward Looks Like (NASDAQ:FRHC)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.56%
- First Trust Financials AlphaDEX becomes the largest shareholders of Freedom Holding after Timur Turlov
- First Trust Financials AlphaDEX adds Freedom Holding to portfolio
- From Almaty to Stanford: Freedom Holding becomes a global business case study
- Freedom Holding Corp.: S&P Global Ratings Upgrades Outlook on Key Operating Subsidiaries to "Positive" on Strengthened Risk Management and Compliance
- Freedom Holding Corp.: S&P Global Ratings Upgrades Outlook on Key Operating Subsidiaries to “Positive” on Strengthened Risk Management and Compliance
- S&P Revises Outlook for Freedom Holding Corp. Subsidiaries to Positive
日范围
163.73 167.55
年范围
93.99 186.23
- 前一天收盘价
- 164.91
- 开盘价
- 163.88
- 卖价
- 165.97
- 买价
- 166.27
- 最低价
- 163.73
- 最高价
- 167.55
- 交易量
- 133
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- -0.91%
- 6个月变化
- 27.07%
- 年变化
- 76.26%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值