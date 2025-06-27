Moedas / FRHC
FRHC: Freedom Holding Corp
171.30 USD 2.47 (1.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FRHC para hoje mudou para 1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 169.71 e o mais alto foi 171.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Freedom Holding Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
169.71 171.36
Faixa anual
93.99 186.23
- Fechamento anterior
- 168.83
- Open
- 169.71
- Bid
- 171.30
- Ask
- 171.60
- Low
- 169.71
- High
- 171.36
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 1.46%
- Mudança mensal
- 2.27%
- Mudança de 6 meses
- 31.15%
- Mudança anual
- 81.92%
