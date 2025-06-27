クォートセクション
通貨 / FRHC
FRHC: Freedom Holding Corp

166.43 USD 2.40 (1.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FRHCの今日の為替レートは、-1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり166.41の安値と171.98の高値で取引されました。

Freedom Holding Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
166.41 171.98
1年のレンジ
93.99 186.23
以前の終値
168.83
始値
169.71
買値
166.43
買値
166.73
安値
166.41
高値
171.98
出来高
180
1日の変化
-1.42%
1ヶ月の変化
-0.64%
6ヶ月の変化
27.43%
1年の変化
76.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K