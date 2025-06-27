Devises / FRHC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FRHC: Freedom Holding Corp
169.89 USD 3.46 (2.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FRHC a changé de 2.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 165.00 et à un maximum de 169.93.
Suivez la dynamique Freedom Holding Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRHC Nouvelles
- BlackRock Becomes the Second-Largest Shareholder of Freedom Holding Corp.
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.71%
- Freedom Holding Corp. shares rise as Q1 revenue jumps 17% on strong insurance growth
- Freedom Holding Corp. reports 17% revenue growth in Q1 FY2026 driven by strong insurance and banking segments
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.97%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.14%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.14%
- Freedom Holding Corp stock hits 52-week high at 185.12 USD
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.14%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.21%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.37%
- Top Large Cap Stock Gainers Last Week - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.54%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.92%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.44%
- Freedom Holding: This Is What Asymmetric Risk/Reward Looks Like (NASDAQ:FRHC)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.56%
- First Trust Financials AlphaDEX becomes the largest shareholders of Freedom Holding after Timur Turlov
- First Trust Financials AlphaDEX adds Freedom Holding to portfolio
- From Almaty to Stanford: Freedom Holding becomes a global business case study
- Freedom Holding Corp.: S&P Global Ratings Upgrades Outlook on Key Operating Subsidiaries to "Positive" on Strengthened Risk Management and Compliance
- Freedom Holding Corp.: S&P Global Ratings Upgrades Outlook on Key Operating Subsidiaries to “Positive” on Strengthened Risk Management and Compliance
- S&P Revises Outlook for Freedom Holding Corp. Subsidiaries to Positive
Range quotidien
165.00 169.93
Range Annuel
93.99 186.23
- Clôture Précédente
- 166.43
- Ouverture
- 167.52
- Bid
- 169.89
- Ask
- 170.19
- Plus Bas
- 165.00
- Plus Haut
- 169.93
- Volume
- 158
- Changement quotidien
- 2.08%
- Changement Mensuel
- 1.43%
- Changement à 6 Mois
- 30.07%
- Changement Annuel
- 80.43%
20 septembre, samedi