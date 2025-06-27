통화 / FRHC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FRHC: Freedom Holding Corp
169.89 USD 3.46 (2.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FRHC 환율이 오늘 2.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 165.00이고 고가는 169.93이었습니다.
Freedom Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRHC News
- BlackRock Becomes the Second-Largest Shareholder of Freedom Holding Corp.
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.71%
- Freedom Holding Corp. shares rise as Q1 revenue jumps 17% on strong insurance growth
- Freedom Holding Corp. reports 17% revenue growth in Q1 FY2026 driven by strong insurance and banking segments
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.97%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.14%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.14%
- Freedom Holding Corp stock hits 52-week high at 185.12 USD
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 1.14%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.72%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.21%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.37%
- Top Large Cap Stock Gainers Last Week - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.54%
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.92%
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 1.44%
- Freedom Holding: This Is What Asymmetric Risk/Reward Looks Like (NASDAQ:FRHC)
- France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.56%
- First Trust Financials AlphaDEX becomes the largest shareholders of Freedom Holding after Timur Turlov
- First Trust Financials AlphaDEX adds Freedom Holding to portfolio
- From Almaty to Stanford: Freedom Holding becomes a global business case study
- Freedom Holding Corp.: S&P Global Ratings Upgrades Outlook on Key Operating Subsidiaries to "Positive" on Strengthened Risk Management and Compliance
- Freedom Holding Corp.: S&P Global Ratings Upgrades Outlook on Key Operating Subsidiaries to “Positive” on Strengthened Risk Management and Compliance
- S&P Revises Outlook for Freedom Holding Corp. Subsidiaries to Positive
일일 변동 비율
165.00 169.93
년간 변동
93.99 186.23
- 이전 종가
- 166.43
- 시가
- 167.52
- Bid
- 169.89
- Ask
- 170.19
- 저가
- 165.00
- 고가
- 169.93
- 볼륨
- 158
- 일일 변동
- 2.08%
- 월 변동
- 1.43%
- 6개월 변동
- 30.07%
- 년간 변동율
- 80.43%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K