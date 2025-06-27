КотировкиРазделы
FRHC: Freedom Holding Corp

165.97 USD 1.06 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FRHC за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 163.73, а максимальная — 167.55.

Следите за динамикой Freedom Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости FRHC

Дневной диапазон
163.73 167.55
Годовой диапазон
93.99 186.23
Предыдущее закрытие
164.91
Open
163.88
Bid
165.97
Ask
166.27
Low
163.73
High
167.55
Объем
133
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
-0.91%
6-месячное изменение
27.07%
Годовое изменение
76.26%
