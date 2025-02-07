Dövizler / FPX
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF
164.37 USD 1.39 (0.85%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FPX fiyatı bugün 0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 162.48 ve Yüksek fiyatı olarak 164.62 aralığında işlem gördü.
First Trust US Equity Opportunities ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FPX haberleri
Günlük aralık
162.48 164.62
Yıllık aralık
94.13 164.62
- Önceki kapanış
- 162.98
- Açılış
- 163.70
- Satış
- 164.37
- Alış
- 164.67
- Düşük
- 162.48
- Yüksek
- 164.62
- Hacim
- 41
- Günlük değişim
- 0.85%
- Aylık değişim
- 12.01%
- 6 aylık değişim
- 47.14%
- Yıllık değişim
- 50.23%
21 Eylül, Pazar