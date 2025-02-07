Valute / FPX
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF
164.37 USD 1.39 (0.85%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FPX ha avuto una variazione del 0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 162.48 e ad un massimo di 164.62.
Segui le dinamiche di First Trust US Equity Opportunities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
162.48 164.62
Intervallo Annuale
94.13 164.62
- Chiusura Precedente
- 162.98
- Apertura
- 163.70
- Bid
- 164.37
- Ask
- 164.67
- Minimo
- 162.48
- Massimo
- 164.62
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- 0.85%
- Variazione Mensile
- 12.01%
- Variazione Semestrale
- 47.14%
- Variazione Annuale
- 50.23%
21 settembre, domenica