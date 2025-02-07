QuotazioniSezioni
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF

164.37 USD 1.39 (0.85%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FPX ha avuto una variazione del 0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 162.48 e ad un massimo di 164.62.

Segui le dinamiche di First Trust US Equity Opportunities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
162.48 164.62
Intervallo Annuale
94.13 164.62
Chiusura Precedente
162.98
Apertura
163.70
Bid
164.37
Ask
164.67
Minimo
162.48
Massimo
164.62
Volume
41
Variazione giornaliera
0.85%
Variazione Mensile
12.01%
Variazione Semestrale
47.14%
Variazione Annuale
50.23%
