통화 / FPX
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF
164.37 USD 1.39 (0.85%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FPX 환율이 오늘 0.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 162.48이고 고가는 164.62이었습니다.
First Trust US Equity Opportunities ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
162.48 164.62
년간 변동
94.13 164.62
- 이전 종가
- 162.98
- 시가
- 163.70
- Bid
- 164.37
- Ask
- 164.67
- 저가
- 162.48
- 고가
- 164.62
- 볼륨
- 41
- 일일 변동
- 0.85%
- 월 변동
- 12.01%
- 6개월 변동
- 47.14%
- 년간 변동율
- 50.23%
20 9월, 토요일