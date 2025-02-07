시세섹션
통화 / FPX
주식로 돌아가기

FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF

164.37 USD 1.39 (0.85%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FPX 환율이 오늘 0.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 162.48이고 고가는 164.62이었습니다.

First Trust US Equity Opportunities ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPX News

일일 변동 비율
162.48 164.62
년간 변동
94.13 164.62
이전 종가
162.98
시가
163.70
Bid
164.37
Ask
164.67
저가
162.48
고가
164.62
볼륨
41
일일 변동
0.85%
월 변동
12.01%
6개월 변동
47.14%
년간 변동율
50.23%
20 9월, 토요일