FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF

164.10 USD 1.12 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FPX hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 162.48 bis zu einem Hoch von 164.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust US Equity Opportunities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
162.48 164.23
Jahresspanne
94.13 164.23
Vorheriger Schlusskurs
162.98
Eröffnung
163.70
Bid
164.10
Ask
164.40
Tief
162.48
Hoch
164.23
Volumen
31
Tagesänderung
0.69%
Monatsänderung
11.82%
6-Monatsänderung
46.90%
Jahresänderung
49.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K