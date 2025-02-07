Währungen / FPX
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF
164.10 USD 1.12 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FPX hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 162.48 bis zu einem Hoch von 164.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust US Equity Opportunities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
162.48 164.23
Jahresspanne
94.13 164.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 162.98
- Eröffnung
- 163.70
- Bid
- 164.10
- Ask
- 164.40
- Tief
- 162.48
- Hoch
- 164.23
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- 11.82%
- 6-Monatsänderung
- 46.90%
- Jahresänderung
- 49.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K