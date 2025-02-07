Валюты / FPX
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF
159.81 USD 0.84 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FPX за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 158.76, а максимальная — 159.93.
Следите за динамикой First Trust US Equity Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
158.76 159.93
Годовой диапазон
94.13 160.73
- Предыдущее закрытие
- 160.65
- Open
- 159.93
- Bid
- 159.81
- Ask
- 160.11
- Low
- 158.76
- High
- 159.93
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 8.90%
- 6-месячное изменение
- 43.06%
- Годовое изменение
- 46.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.