FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF
159.66 USD 0.15 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FPX de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 157.42, mientras que el máximo ha alcanzado 160.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust US Equity Opportunities ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
157.42 160.23
Rango anual
94.13 160.73
- Cierres anteriores
- 159.81
- Open
- 159.83
- Bid
- 159.66
- Ask
- 159.96
- Low
- 157.42
- High
- 160.23
- Volumen
- 52
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- 8.80%
- Cambio a 6 meses
- 42.92%
- Cambio anual
- 45.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B