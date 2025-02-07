CotizacionesSecciones
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF

159.66 USD 0.15 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FPX de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 157.42, mientras que el máximo ha alcanzado 160.23.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust US Equity Opportunities ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
157.42 160.23
Rango anual
94.13 160.73
Cierres anteriores
159.81
Open
159.83
Bid
159.66
Ask
159.96
Low
157.42
High
160.23
Volumen
52
Cambio diario
-0.09%
Cambio mensual
8.80%
Cambio a 6 meses
42.92%
Cambio anual
45.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B