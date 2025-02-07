クォートセクション
通貨 / FPX
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF

162.98 USD 3.32 (2.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FPXの今日の為替レートは、2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり161.48の安値と163.40の高値で取引されました。

First Trust US Equity Opportunities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
161.48 163.40
1年のレンジ
94.13 163.40
以前の終値
159.66
始値
161.78
買値
162.98
買値
163.28
安値
161.48
高値
163.40
出来高
147
1日の変化
2.08%
1ヶ月の変化
11.06%
6ヶ月の変化
45.90%
1年の変化
48.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K