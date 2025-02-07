通貨 / FPX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF
162.98 USD 3.32 (2.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FPXの今日の為替レートは、2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり161.48の安値と163.40の高値で取引されました。
First Trust US Equity Opportunities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPX News
- Micron Technology and Wendy's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- U.S. IPO Market Rebounding Fast: ETFs Likely to Gain
- Should You Invest in the Red-Hot IPO Market?
- FPX: A Time-Proven ETF To Bet On IPOs (NYSEARCA:FPX)
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- FPX: An IPOs ETF Facing A Tough Comparison To Growth-Oriented ETFs (NYSEARCA:FPX)
1日のレンジ
161.48 163.40
1年のレンジ
94.13 163.40
- 以前の終値
- 159.66
- 始値
- 161.78
- 買値
- 162.98
- 買値
- 163.28
- 安値
- 161.48
- 高値
- 163.40
- 出来高
- 147
- 1日の変化
- 2.08%
- 1ヶ月の変化
- 11.06%
- 6ヶ月の変化
- 45.90%
- 1年の変化
- 48.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K