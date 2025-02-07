Devises / FPX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF
164.37 USD 1.39 (0.85%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FPX a changé de 0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 162.48 et à un maximum de 164.62.
Suivez la dynamique First Trust US Equity Opportunities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPX Nouvelles
- Micron Technology and Wendy's have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- U.S. IPO Market Rebounding Fast: ETFs Likely to Gain
- Should You Invest in the Red-Hot IPO Market?
- FPX: A Time-Proven ETF To Bet On IPOs (NYSEARCA:FPX)
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- FPX: An IPOs ETF Facing A Tough Comparison To Growth-Oriented ETFs (NYSEARCA:FPX)
Range quotidien
162.48 164.62
Range Annuel
94.13 164.62
- Clôture Précédente
- 162.98
- Ouverture
- 163.70
- Bid
- 164.37
- Ask
- 164.67
- Plus Bas
- 162.48
- Plus Haut
- 164.62
- Volume
- 41
- Changement quotidien
- 0.85%
- Changement Mensuel
- 12.01%
- Changement à 6 Mois
- 47.14%
- Changement Annuel
- 50.23%
20 septembre, samedi