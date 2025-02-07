CotationsSections
FPX: First Trust US Equity Opportunities ETF

164.37 USD 1.39 (0.85%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FPX a changé de 0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 162.48 et à un maximum de 164.62.

Suivez la dynamique First Trust US Equity Opportunities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
162.48 164.62
Range Annuel
94.13 164.62
Clôture Précédente
162.98
Ouverture
163.70
Bid
164.37
Ask
164.67
Plus Bas
162.48
Plus Haut
164.62
Volume
41
Changement quotidien
0.85%
Changement Mensuel
12.01%
Changement à 6 Mois
47.14%
Changement Annuel
50.23%
