FORD: Forward Industries Inc

30.45 USD 1.09 (3.46%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FORD fiyatı bugün -3.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.60 ve Yüksek fiyatı olarak 32.50 aralığında işlem gördü.

Forward Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
29.60 32.50
Yıllık aralık
3.30 46.00
Önceki kapanış
31.54
Açılış
32.15
Satış
30.45
Alış
30.75
Düşük
29.60
Yüksek
32.50
Hacim
1.210 K
Günlük değişim
-3.46%
Aylık değişim
102.73%
6 aylık değişim
593.62%
Yıllık değişim
727.45%
21 Eylül, Pazar