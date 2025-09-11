Dövizler / FORD
FORD: Forward Industries Inc
30.45 USD 1.09 (3.46%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FORD fiyatı bugün -3.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.60 ve Yüksek fiyatı olarak 32.50 aralığında işlem gördü.
Forward Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FORD haberleri
- Forward Industries, Solana stratejisini desteklemek için 4 milyar dolarlık ATM programı başlattı
- Forward Industries files $4 billion ATM program to support Solana strategy
- Forward Industries: Assessing The Biggest Solana Digital Asset Treasury (NASDAQ:FORD)
- Forward Industries deploys $1.58 billion to purchase Solana tokens
- Forward Industries 1,58 milyar dolar değerinde 6,8 milyon SOL token satın aldı
- Forward Industries acquires 6.8 million SOL tokens for $1.58 billion
- Forward Industries Buys $1.58 Billion In SOL, As Michael Saylor's Strategy Continues BTC Accumulation - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Forward Industries closes $1.65 billion PIPE financing for Solana strategy
- Forward Industries, Solana tokenlerini satın almak için 1,65 milyar dolar topladı
- Forward Industries raises $1.65 billion to buy Solana tokens
Günlük aralık
29.60 32.50
Yıllık aralık
3.30 46.00
- Önceki kapanış
- 31.54
- Açılış
- 32.15
- Satış
- 30.45
- Alış
- 30.75
- Düşük
- 29.60
- Yüksek
- 32.50
- Hacim
- 1.210 K
- Günlük değişim
- -3.46%
- Aylık değişim
- 102.73%
- 6 aylık değişim
- 593.62%
- Yıllık değişim
- 727.45%
21 Eylül, Pazar